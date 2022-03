ATTILIO PIERRO CON IL SOTTOSEGRETARIO CENTINAIO NELLA PIANA DEL SELE

Una giornata tutta campana per Gian Marco Centinaio, sottosegretario della Lega all’Agricoltura, oggi impegnato in un lungo tour prima a Caserta, poi in Provincia di Salerno, infine ad Avellino. Durante la sua visita in Provincia di Salerno, Centinaio è stato accompagnato dal Consigliere Regionale Attilio Pierro, Coordinatore Provinciale della Lega, che ha discusso delle tante eccellenze del territorio, a cominciare dal Carciofo IGP di Paestum.

“Oggi ho avuto il piacere di accompagnare il Sottosegretario alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Gian Marco Centinaio a #Paestum , un territorio ricco di eccellenze tra le quali il rinomatissimo Carciofo di Paestum IGP.

Un caro ringraziamento al Consorzio di Tutela Terra Orti per l’ospitalità.”

Lo scrive il Consigliere Regionale della Lega Attilio Pierro.