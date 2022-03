SCOMPARE IL CTS, VIA IL GREEN PASS PER MOLTE ATTIVITA’ E STOP MASCHERINE AL CHIUSO DAL 30 APRILE

Ci sono molte novità nel Decreto Riaperture che il Governo sta mettendo a punto e che avrà la sua efficacia a partire dal prossimo 1 Aprile: confermato lo stop allo Stato di Emergenza, durato oltre due anni, che come prima conseguenza avrà lo scioglimento del CTS e della struttura commissariale per la vaccinazione. Novità in arrivo anche per quanto riguarda la necessità di possedere il Green Pass.

MEZZI PUBBLICI – Da aprile, inoltre,non sarà più richiesto il green pass sui bus ed in generale sui mezzi di trasporto pubblico locale, mentre continuerà a vigere obbligo di indossare le mascherine. Le norme sulle mascherine, infatti, restano invariate fino al 30 aprile.

CAPIENZA STADI – Lacapienza degli stadi tornerà al 100% dal primo aprilee per accedervi sarà richiesto il green pass base. Mentre l’obbligo vaccinale resta in vigore fino a fine anno per il personale sanitario e Rsa

MASCHERINE E GREEN PASS – Da maggio non sarà più necessario esibirlo. L’attuale regime sull’obbligo di mascherine – previsto in tutti i luoghi al chiuso, compreso a scuola – resterà in vigore fino al 30 aprile. Dal primo aprile non sarà più obbligatorio avere almeno il Green pass base per entrare negli uffici pubblici, nei negozi, nelle banche, alle poste o dal tabaccaio. La bozza del decreto che sarà discussa oggi in Cdm non prevede infatti alcuna proroga dopo il 31 marzo per questo tipo di obbligo, in vigore dallo scorso primo febbraio e introdotto nel Dpcm dello scorso gennaio.