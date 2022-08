ATTILIO PIERRO (LEGA): “CON SPIAGGE SICURE I FONDI PER CONTRASTO ABUSIVISMO E CONTRAFFAZIONE”

“Buone notizie per le nostre località balneari. Grazie alla Lega ed in particolare al senatore Matteo Salvini, che nel 2018 ha avviato i progetti per la sicurezza nelle città, e al sottosegretario Nicola Molteni, che ha proseguito il lavoro, per il biennio 2022-2023 saranno assicurate risorse per il Fondo Sicurezza Urbana e per il Fondo Unico Giustizia. In arrivo per le spiagge della provincia di Salerno, finanziamenti complessivi di 105mila euro. Le località sono Capaccio Paestum, Camerota e Centola che riceveranno 35mila euro ciascuna. I Comuni avranno a disposizione i fondi per finanziare il personale impiegato per il controllo, monitoraggio e contrasto alle contraffazioni commerciali e all’abusivismo. Un aiuto concreto per garantire legalità sui territori e rispondere alle reali esigenze di cittadini e imprenditori”.

Lo dichiara Attilio Pierro, coordinatore provinciale della Lega di Salerno.