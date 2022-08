NEL COLLEGIO DELL’AGRO IL DERBY DELLE DONNE DEL PD: LANZARA E FORTINO

E’ tutta una questione femminile. Nel collegio uninominale per l’Agro della Camera dei Deputati il Partito Democratico sembra avere ristretto la scelta per la candidatura a due nomi femminili: da un lato c’è l’assessore del Comune di Nocera Inferiore Federica Fortino, dall’altro il sindaco di Castel San Giorgio, fresco di rielezione plebiscitaria, Paola Lanzara. Due donne, due generazioni diverse ma anche un carisma completamente diverso per la giovane Fortino, che è anche alla guida dei Giovani Democratico, e per l’esperta Paola Lanzara, che alle ultime elezioni comunali è riuscita a mettere insieme, nella sua lista civica, uomini e donne provenienti da diversi ambienti politici. Ci sono due nomi ma la scelta è quasi obbligata: si va verso Paola Lanzara, Sindaco di Castel San Giorgio.

Share on: WhatsApp