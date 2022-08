PD ED AZIONE: ADESSO INTESA ANCHE A SALERNO ED AVELLINO PER I SEGGI UNINOMINALI

Almeno uno dei quattro collegi uninominali per la Camera dei Deputati, compresi nella Circoscrizione Salerno ed Avellino, dovrà essere occupato da un candidato o da una candidata di Azione. Ed, a questo punto, gli uomini e le donne che hanno seguito il Coordinatore Antonio D’Alessio con Carlo Calenda si troveranno a votare lo stesso candidato o candidata indicato dal Partito Democratico di Vincenzo De Luca. Nell’arco di poche ore cadono gli steccati che erano stati creati dalle vecchie campagne elettorali, a cominciare da quella delle Comunali 2021 di Salerno quando Azione, seppure con una lista civica, decise di sostenere la candidatura di Elisabetta Barone, alternativa a quella di Vincenzo Napoli. Ed oggi, a Salerno, gli stessi consiglieri comunali che si riconoscono in Azione si trovano all’opposizione della maggioranza del Partito Democratico. La campagna elettorale per le Politiche 2022 propone alleanze diverse, destinate a sconvolgere gli attuali assetti politici: almeno sulla carta.

