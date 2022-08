CENTRO DEMOCRATICO, IN CAMPANIA PRONTO UN DOCUMENTO CONTRO ACCORDO CON DI MAIO

I vertici regionali di Centro Democratico e quelli provinciali sono pronti, già nei prossimi giorni, a siglare un documento con il quale prendere le distanze dall’accordo nazionale che Bruno Tabacci ha siglato con Luigi Di Maio, per la nascita del nuovo partito IMPEGNO CIVICO. I malumori, all’interno dei dirigenti del movimento campano, sono moltissimi e nessuno ha salutato pubblicamente la nascita del nuovo soggetto politico, limitandosi ad un silenzio che nei prossimi giorni diventerà un addio al partito che, alle ultime elezioni regionali, ha portato all’elezione di ben due consiglieri. Insomma, Tabacci ha fatto i conti senza neppure avvisare i tanti osti che vivono tra Napoli e Salerno e l’errore commesso dall’attuale sottosegretario alla Presidenza del Consiglio porterà al totale svuotamento del partito in Campania. Nessuno dei rappresentanti di Impegno Civico, dunque, è pronto a collaborare per la formazione della lista di Impegno Civico e soprattutto per la campagna elettorale sul territorio di tutta la Regione Campania.

Share on: WhatsApp