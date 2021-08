ATTILIO PIERRO (LEGA): “DE LUCA CHIARISCA SU CHIUSURA TIN OSPEDALE BATTIPAGLIA”

Il consigliere regionale della Lega Attilio Pierro ha presentato interrogazione a risposta scritta avente ad oggetto: «Richiesta d’interventi urgenti circa la dotazione organica dell’Ospedale di Battipaglia».

“Secondo notizie di stampa, due dei reparti dell’Ospedale ‘Santa Maria della Speranza’ di Battipaglia e, precisamente, l’Unità Operativa Neonatale e la TIN (terapia intensiva neonatale), sarebbero in forte sofferenza a causa del mancato rafforzamento della pianta organica” – si legge nel documento inoltrato al presidente De Luca dal consigliere regionale Attilio Pierro – “Si tratta di due reparti che garantiscono circa 400 ricoveri a causa di urgenti e gravi patologie neonatali. L’Ospedale è un presidio di frontiera che risponde alle esigenze di un territorio molto vasto, che comprende tutta la Piana del Sele, ma anche la penisola cilentana. A causa della citata scarsità di personale, da tempo si paventa addirittura la chiusura dei sopra menzionati reparti. Tale malaugurata evenienza, – scongiura l’esponente della Lega – finirebbe senz’altro per compromettere gravemente il livello di assistenza di una popolazione che arriva quasi a triplicarsi durante la stagione turistica.

Questi due reparti, come anche altri, – denuncia Pierro – hanno una dotazione di personale medico sanitario largamente insufficiente per far fronte a una richiesta che si mostra in costante aumento. Non possiamo consentire che le gravi carenze di personale mettano a repentaglio la salute e la vita stessa di tantissima gente.

Ho scritto al Presidente della Giunta per chiedere “ad horas” una soluzione stabile e duratura del problema, anche attivando procedure straordinarie finalizzate al rafforzamento del personale, scongiurando così un’eventuale chiusura”, conclude il documento a firma del consigliere regionale Attilio Pierro.