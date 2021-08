SALERNO, LA LISTA DEL PSI CHE PUNTA AL SECONDO POSTO NELLA COALIZIONE DI NAPOLI

E’ forte e radicata la lista che il Partito Socialista Italiano si appresta a chiudere, in vista delle prossime comunali del 3 e 4 ottobre a Salerno. Il Segretario Nazionale Maraio ha i riflettori del partito addosso perchè, almeno in casa sua, deve dimostrare una forza elettorale che, a livello nazionale, ancora manca. Ed ecco allora la lista che punta ad essere la seconda della coalizione, alle spalle dei Progressisti per Salerno.

In campo i tre uscenti Massimo Natella, Paolo Ottobrino, Veronica Mondany. Anche se non eletta, ma nominata, farà parte della squadra di candidati anche l’assessore alla cultura Tonia Willburgher.

Arrivano dal mondo degli uffici comunali il Direttore del Cimitero Filomeno Di Popolo e l’ex sindacalista della Cisl Funzione Pubblica Raffaele Vitale.

Un ex assessore degli anno ’90 torna in campo con la lista del PSI: si tratta di Rino Avella.

Arrivano, invece, dal mondo delle professioni e delle aziende le candidature di Danila Carrozzo, Piero Pacifico, Licia Claps e Marco Venetucci.