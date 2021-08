SALVINI A IL GIORNALE: “MPS, FUORI I NOMI DI CHI HA AVUTO PRESTITI. LETTA SI VERGOGNERA’ “

In una intervista rilasciata al quotidiano Il Giornale, Matteo Salvini, leader della Lega, torna ad attaccare Enrico Letta, candidato alla Camera nel Collegio Uninominale di Siena, parlando di MPS.

Salvini, tra le altre cose, parla del caso Durigon: «E perché dovrebbe dimettersi?», chiede aggiungendo: «La Lega non ha nessuna nostalgia del fascismo. Noi pensiamo al futuro, non al passato. Anzi, guardiamo pure al presente, mentre il sindaco di Latina sembra trascurare i problemi concreti, come la raccolta dei rifiuti e non solo. Piuttosto aspetto, come dicevo, i nomi di chi ha succhiato risorse a Mps. Anche per verificare se ci siano o meno parlamentari in carica. Io aspetto l’elenco. E sono sicuro che quando verrà reso pubblico, Letta si vergognerà di andare in giro per Siena».