ATTILIO PIERRO (LEGA) E’ IL CANDIDATO NELL’UNINOMINALE CAMERA DI EBOLI CILENTO

C’è anche il Consigliere Regionale della Lega Attilio Pierro, attualmente coordinatore provinciale del partito di Matteo Salvini, tra i candidati e le candidate, provenienti da tutta Italia che, nel pomeriggio di oggi, hanno sottoscritto la candidatura per le prossime elezioni politiche con la Lega. Per Attilio Pierro la candidatura nel Collegio Uninominale per la Camera dei Deputati Cilento-Eboli: si tratta del territorio di sua appartenenza, considerato che Pierro è nato, cresciuto e vive a Roccagloriosa, un piccolo centro del Cilento a ridosso della fascia costiera.

