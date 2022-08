PD. GIANFRANCO VALIANTE ACCETTA LA CANDIDATURA RIFIUTATA DA FEDERICO CONTE

Sarà il candidato al numero 2 nella lista del Partito Democratico per il Senato del Campania 2: il Sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante accetta la candidatura rifiutata da Federico Conte – perchè considerata non utile per l’elezione – ed inizia la sua campagna elettorale. Ad annunciarlo lo stesso Valiante.

La direzione Nazionale del Partito Democratico mi ha ufficialmente candidato nelle liste del Senato della Repubblica nella coalizione di Centro-Sinistra guidata dal PD per il collegio proporzionale Campania 2. Il mio ringraziamento sentito al Partito Democratico Nazionale e Salernitano. Lo scrive lo stesso Valiante.

Sono sinceramente onorato di questa candidatura e sono grato indistintamente a tutti , dai colleghi, agli amici, ai cittadini. Siete voi gli unici artefici di quanto siamo riusciti a costruire in tutti questi anni.

Ho sempre vissuto con estremo impegno la politica e credo che oggi sia arrivato il momento di rilanciare per dare ancora più voce ai territori.