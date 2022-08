PD, LUCA CASCONE: “SONO CANDIDATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE CAMERA CILENTO”

Certo, in un quadro politico come quello attuale, avrei potuto declinare per il mio impegno in Regione, dove abbiamo tanti progetti del presidente De Luca da portare a termine, oppure addurre altre motivazioni, ma credo che non ci si candidi solo quando alle elezioni hai lavorato per mesi o quando il “posto” è sicuro. Credere nel proprio impegno politico e civico significa difendere un’ideologia ed un’idea di Paese ed è questo che ognuno di noi deve fare in questi giorni – per quanto nelle proprie possibilità- per arginare la deriva delle forze politiche sovraniste, populiste e razziste, impegnandosi in prima persona.