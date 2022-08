PER MARA CARFAGNA CANDIDATURA A SALERNO ED IN PUGLIA NEL PROPORZIONALE CAMERA

Mara Carfagna sarà candidata, con la lista di Azione-Italia Viva, nella Lista Proporzionale per la Camera dei Deputati sia a Salerno che in una circoscrizione della Puglia: un ritorno alle origini per il Ministro del Governo Draghi che torna nella sua provincia per affrontare la prossima tornata elettorale del 25 Settembre. Da decidere il nome maschile che la seguirà nella lista, in base all’alternanza uomo donna: al momento si tratta del coordinatore provinciale di Azione Antonio D’Alessio, mentre è ancora da stabilire chi correrà, in provincia di Salerno, sui collegi uninominali per la Camera dei Deputati di Salerno, Agro ed Eboli Cilento. Di sicuro si tratta di uomini e donne di Azione, mentre Italia Viva, nella suddivisione regionale dei collegi e dei capolistati, ha ottenuto la Provincia di Caserta e quella di Napoli.

