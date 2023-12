“Grazie al vicepremier Matteo Salvini la Campania potrà contare su importanti risorse per il trasporto pubblico locale. Segnale importante per la nostra regione e per la Provincia di Salerno. Alla Campania risorse per milioni di euro, anche da un fondo istituito ad hoc, un aiuto concreto che conferma l’attenzione costante da parte del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini alla nostra regione”. Così il deputato della Lega Attilio Pierro, coordinatore provinciale a Salerno.

Share on: WhatsApp