ATTILIO PIERRO (LEGA): “PRESENZA DI SALVINI CONFERMA LEGAME CON IL TERRITORIO”

Territorio e coerenza, le parole chiave di questa campagna elettorale tutta da vivere che parte dal Sud. Matteo Salvini, leader della Lega, ancora una volta punta sul Sud e in particolare modo sul Cilento, dove il consigliere regionale Attilio Pierro ha ottenuto un largo riconoscimento alle scorse regionali, portando in regione Campania problematiche che da anni affliggono un territorio che merita maggiore rispetto e dignità, in termini di servizi e infrastrutture. “Ho accettato la candidatura alla Camera dei Deputati perché la considero una grande opportunità per proseguire il lavoro fatto nel corso del mio impegno politico, sempre a contatto con le famiglie, le imprese, i lavoratori, per promuovere lo sviluppo del nostro territorio – dichiara Pierro – La presenza di Matteo Salvini qui nel Cilento dimostra ancora una volta, come già stato in passato, che la Lega ha grande interesse per il nostro territorio e le nostre famiglie”.

Una presenza, quella di Salvini, che già un pio di anni dimostró di essere particolarmente gradita a Sapri quando in migliaia si raccolsero per ascoltarlo. Attenzione per il territorio, risorse, infrastrutture, trasporti, rete idrica, valorizzazione delle eccellenze, agricoltura: questi gli argomenti che Salvini e Pierro porteranno sul palco del Cilento per informare gli elettori su quanto è stato fatto in regione Campania e quanto sarà necessario fare anche al livello centrale. “ Sono figlio di questa terra ed è qui che devo dare il mio contributo per riscattare un Cilento vittima di personalismi e di ricatti di una politica che non è mai stata la mia e mai lo sarà”.

Salvini sarà a Capitello nel Golfo di Policastro in Piazza Radio