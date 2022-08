MATTEO SALVINI IN PROVINCIA DI SALERNO CON ATTILIO PIERRO: AL VIA LA PRESENZA DEI BIG

Sarà Matteo Salvini, leader della Lega, ad aprire le danze della campagna elettorale in Provincia di Salerno: a lui il compito di rompere il ghiaccio, a pochi giorni dalla presentazione ufficiale delle liste, con una manifestazione elettorale, in programma domani sera 25 agosto nel Golfo di Policastro, per la presentazione ufficiale della candidatura nel Collegio Uninominale per la Camera Eboli-Cilento del Consigliere Regionale Attilio Pierro.

Salvini, ancora una volta, punta e scommette sul territorio della Provincia di Salerno che, in tutta la Regione Campania, fino ad oggi, non ha mai tradito le aspettative del leader della Lega. Già nel 2018, fu eletto, proprio nella lista proporzionale della Provincia di Salerno, l’attuale deputato Gianluca Cantalamessa, oggi candidato al Senato.