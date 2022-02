ATTILIO PIERRO (LEGA): “VERIFICARE STATO DELLA DEPURAZIONE IN PROVINCIA DI SALERNO”

Il consigliere regionale della Lega Attilio Pierro ha presentato interrogazione a risposta scritta avente ad oggetto: «Chiarimenti urgenti circa lo stato di funzionamento degli impianti di depurazione delle acque nel comprensorio del Cilento e del Vallo di Diano».

Durante le ultime stagioni estive, infatti, nel tratto di mare che va da Agropoli a Sapri, sono state segnalate spesso chiazze “colorate” in mare. Nel Comune di Centola-Palinuro, inoltre, si segnalano insopportabili miasmi probabilmente riconducibili a un malfunzionamento dell’impianto di depurazione.

“Ho provveduto a richiedere un quadro dettagliato circa lo stato di funzionamento dei depuratori nel tratto di litorale Agropoli-Sapri. – spiega il consigliere regionale della Lega Attilio Pierro – Ho richiesto alla Regione anche informazioni circa l’avanzamento dei lavori per il trattamento delle acque reflue e per il miglioramento del servizio idrico (finanziati con fondi FESR 2014/2020) previsti per i 9 Comparti della provincia di Salerno, che non hanno ancora visto il completamento. Si rende necessario – conclude l’esponente della Lega – comprendere se ci siano eventuali malfunzionamenti nell’impianto di Centola-Palinuro e quali i tempi previsti per la risoluzione di eventuali problematiche; conoscere la tempistica per la realizzazione “URGENTE” degli interventi sistemici nei suddetti Comparti nella provincia di Salerno”.

Così in una nota il consigliere regionale della Lega Attilio Pierro in merito alle problematiche legate al trattamento delle acque reflue in provincia di Salerno.