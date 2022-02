COMUNALI 2022, PRIMA DELLA DATA ALLE CAMERE LA LEGGE SULLE PROCEDURE ELETTORALI

Il Ministero dell’Interno attende ancora prima di indicare la data per la celebrazione dei Referendum e delle elezioni comunali perchè, a partire da mercoledi’ 23 Febbraio, il Senato inizierà la discussione della legge sulle modalità di raccolta delle firme, dei certificati elettorali e di tutto quanto è stato modificato, nel corso degli ultimi due anni, per la presentazione della documentazione per candidature a sindaco ed a consigliere comunale.

Un provvedimento che, in gergo parlamentare, viene definito “leggina” per la composizione essenzialmente tecnica degli articoli e che, nell’arco di pochi giorni, dovrebbe superare la doppia lettura ed entrare in vigore.

A quel punto è probabile che il Ministro dell’Interno proceda, con il proprio decreto, a fissare la data per la celebrazione dei Referendum ed anche delle Elezioni Amministrative.