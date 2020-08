AVELLINO. CORSA AI CANDIDATI NELLA COALIZIONE DI DE LUCA: ECCO TUTTI I NOMI

E’ un momento di grande fibrillazione, in tutta la Provincia di Avellino, per la definizione delle ultime candidature all’interno della coalizione che sostiene Vincenzo De Luca. Tempi stretti, forse anche troppo ed ultime caselle da riempire con i nomi che possano consentire, a ciascuna lista, di fare un passo in avanti rispetto alle altre.

E cosi’, in attesa di chiudere la componente maschine del Pd, con un netto vantaggio di Ciarcia rispetto a Petitto, prendono corpo le altre liste dove, pero’, il nome di un uomo puo’ fare davvero la differenza.

Italia Viva, Campania Libera e De Luca Presidente a caccia di un nome forte: cellulari roventi, anche sotto gli ombrelloni, dove si trovano alcuni tra i piu’ corteggiati del momento.

E’ il caso del Presidente della Commissione Sanità del Comune di Montoro Antonello Cerrato, che ha già dato la disponibilità per una candidatura nella coalizione di centro sinistra con De Luca, rimettendo la scelta allo stesso Presidente.

Richieste ed inviti da ogni parte stanno arrivando in queste ore, proprio alla vigilia di un fine settimana che, per la prima volta nella storia della Repubblica, sarà tutt’altro che di riposo.