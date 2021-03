AVELLINO. LA PROPOSTA DEL SINDACO FESTA: “SISMA BONUS 1105 ANCHE PER I COMUNI”

Arriva da Gianluca Festa, Sindaco del Comune di Avellino, una proposta, per il momento al vaglio dell’Anci, per la modifica della attuale Legge sul Bonus Sisma per le nuove costruzioni di edilizia.

“Abbiamo chiesto all’Anci”, ha dichiarato Festa nel corso della sua consueta diretta del lunedi’ sera, “di proporre al Governo di modificare l’attuale legge sul Super Bonus 110%, in modo particolare quella riservata al Sisma Bonus, concedendo il credito da cedere anche alle amministrazioni comunali. Questo consentirebbe a tante amministrazioni comunali di procedere alla progettazione e realizzazione di nuovi interventi di edilizia residenziale”.