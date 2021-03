SOLOFRA, COMUNALI 2021. E’ INIZIATA LA CORSA PER IL DOPO VIGNOLA

E’ iniziata, nel Comune di Solofra, la corsa verso le prossime elezioni comunali 2021 per la scelta del successore dell’attuale Sindaco Michele Vignola, giunto alla sua ultima esperienza a Palazzo di Città, per l’ostacolo del doppio mandato. Il rinvio delle comunali ha rallentato, ma non troppo, l’avvio delle trattative e delle indicazioni dei diversi gruppi in campo che si preparano ad affrontare la prossima tornata con le Amministrative 2021.

L’attuale Sindaco Vignola avrebbe individuato il nome del candidato del suo gruppo: si tratta dell’attuale assessore Maria Luisa Guacci, indicata, anche se non in maniera ufficiale, come potenziale candidata sindaco.

Sui fronti opposti circola il nome di un’altra donna: si tratta della consigliera comunale Visone, già candidata alle ultime elezioni regionali con la lista di Campania Libera.