AVELLINO. LIVIO PETITTO: “CONSIGLIO REGIONALE ? PRONTO A PASSARE ALL’OPPOSIZIONE”

In una lunga intervista rilasciata al quotidiano IL MATTINO, il Consigliere Regionale Livio Petitto, eletto in Provincia di Avellino nel 2020 con la lista Davvero Verdi, presente nella coalizione di Vincenzo De Luca, preannuncia il suo passaggio nei banchi dell’opposizione.

“Nei prossimi mesi”, dichiara Petitto, “potrei muovermi in questa direzione. D’altronde non ho votato a favore della Legge di Bilancio nè sono stato inviato a partecipare alle riunioni di maggioranza”. Intanto Petitto conferma il sostegno al Sindaco di Avellino Gianluca Festa che, proprio in questi giorni, sta mettendo a punto la strategia per la prossima campagna elettorale per le Comunali 2024.

Petitto e Festa, dunque, uniti nel nome di un civismo che, in Provincia di Avellino, si muove su di una linea molto autonoma rispetto alle politiche del Presidente della Regione De Luca ma anche con un occhio di attenzione nei confronti delle scelte del centro destra, soprattutto nazionale.