SCAFATI. AL VIA LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE COMUNALI: ECCO I NOMI DEI POSSIBILI CANDIDATI

Scafati, nell’arco di poche ore, si ritrova catapultata in una campagna elettorale per le Comunali che si preannuncia davvero infuocata. Come non mai. Gli animi, soprattutto nelle ultime settimane, si sono surriscaldati, anche se un clima di grande incertezza permane all’interno di quasi tutti gli schieramenti politici.

Cristoforo Salvati, Sindaco uscente, sostenuto nella campagna elettorale del 2019 da Fratelli d’Italia, ha già annunciato la sua candidatura per le Comunali di Maggio 2023. Sarà, anche questa volta, sostenuto dal partito di Giorgia Meloni ?

Ambienti di Fdi guardano altrove ed in modo particolare sul nome di Massimo Cavallaro, Dirigente della Bcc di Scafati ed Aquara, che potrebbe essere una delle novità di questa campagna elettorale per le Comunali.

Forza Italia, per il tramite del suo Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello, ha già fatto sapere di voler guardare alla “storia” di Scafati, frase che, tradotta dal politichese all’italiano, vuol dire una sola cosa: Pasquale Aliberti o la di lui moglie Monica Paolino.

Un ampio schieramento civico, che ha partecipato attivamente alle dimissioni dei 13 consiglieri comunali, ha in mente, invece, il nome di un noto imprenditore del Comune di Scafati: si tratta di Corrado Scarlato, fratello di Elena, candidata alle ultime elezioni politiche con Fratelli d’Italia.

Questione Partito Democratico: quel poco che resta a Scafati del Pd di una volta si sta già dividendo sul nome del candidato sindaco, partendo, ovviamente, da Michele Russo, candidato sindaco nel 2019, battuto al ballottaggio da Cristoforo Salvati.