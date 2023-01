AZIONE SALERNO. PARTE LA CAMPAGNA DI TESSERAMENTO PER IL PARTITO DI CARLO CALENDA

Si è riunito ieri il Direttivo provinciale di Salerno in Azione al Polo Nautico – guidato dal Segretario provinciale Gigi CASCIELLO, alla presenza del Deputato di Salerno in Azione Antonio D’ALESSIO e tutta la dirigenza provinciale – per organizzare la campagna di tesseramento 2023 di Azione e promuovere la proposta politica del partito in tutta la provincia, fatta di proposte realizzabili e concrete.

Il partito di Carlo Calenda punta in particolare su sanità e giovani, impresa 4.0 e riduzione del peso delle bollette sulle famiglie: assumere nuovi medici e infermieri, abbattere le liste d’attesa, investire in istruzione e in una forte diminuzione del cuneo fiscale per i giovani Under 30, riformare sistematicamente il fisco, ripristinare Impresa 4.0 per sostenere l’innovazione, intervenire sul sistema pensionistico e potenziare il potere di spesa dei fondi del PNRR.

Dal prossimo weekend del 21 e 22 gennaio saranno allestiti banchetti in moltissimi comuni della provincia.