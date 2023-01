IL TERZO MANDATO DI DE LUCA ? ORA E’ LEGATO ALLA LEGGE ELETTORALE PER I SINDACI

Garantire il terzo mandato ai governatori delle Regioni in cambio della modifica della Legge Elettorale per i Sindaci con una parziale eliminazione del doppio turno: la questione campana – quella legata al destino del Presidente della Regione Vincenzo De Luca – diventa questione nazionale perchè il nodo del terzo mandato finirà, quasi sicuramente, in una riforma delle norme elettorali per gli Enti Locali. Nulla è dato per scontato, a questo punto, anche perchè il Partito Democratico ha già fatto sapere di essere contrario all’eliminazione del doppio turno per le Comunali. Un muro contro muro che consentirebbe al centro destra di Governo di adottare, in autonomia, le nuove norme elettorali per l’elezione di Sindaci, Presidenti di Regione ed anche quelli delle Province. Tutto, infatti, è legato alla reintroduzione del voto popolare per le Province: una controriforma nella quale dovrebbero essere inserite tutte le novità per le elezioni Regionali e Comunali.

