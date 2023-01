SAN VALENTINO TORIO TORNA IN CONSIGLIO PROVINCIALE CON GIANCARLO BASELICE (FDI)

Dopo la lunga esperienza del Presidente della Provincia Michele Strianese, sindaco di San Valentino Torio, fatto fuori dal Pd nella corsa per Palazzo Sant’Agostino, il centro dell’agro torna all’interno del Consiglio Provinciale: dopo lo scioglimento dell’amministrazione comunale di Scafati, entra a Palazzo Sant’Agostino il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Giancarlo Baselice. Per il giovane esponente del partito di Giorgia Meloni un importante riconoscimento non solo politico ma anche per la rappresentanza territoriale.

