ANNA BILOTTI VERSO L’INCARICO DI COORDINATRICE PROVINCIALE DEL M5S

E’ la senatrice Anna Bilotti il nome che, in queste ore, sembra aver maggiori possibilità di essere indicata come nuova Coordinatrice Provinciale del Movimento 5 Stelle di Salerno. Alla vigilia dell’assemblea provinciale, convocata per sabato prossimo a Battipaglia, le diverse anime del Movimento 5 Stelle del salernitano, sembrano indirizzate a sostenere l’attuale Senatrice, giunta alla sua seconda legislatura. Il nome di Anna Bilotti non è l’unico sul tavolo: insieme a lei, le altre donne del Movimento ovvero le ex parlamentari Feliciana Gaudiano e Virginia Villani. Poche, invece, al momento le possibilità che la scelta ricada sull’attuale consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano.

