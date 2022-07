AVELLINO. MAURIZIO PETRACCA: UNA RACCOLTA FIRME PER SOSTENERE LA SUA CANDIDATURA

Dopo lo stop imposto con la decisione della Direzione Nazionale del Partito Democratico, che ha escluso la possibilità di candidare Consiglieri Regionali e Sindaci nella prossima tornata elettorale per le Politiche del 25 Settembre, il Consigliere Regionale del Pd di Avellino Maurizio Petracca potrebbe ricevere il sostegno da una raccolta di firme, avviata tra gli amministratori locali della Provincia di Avellino, da indirizzare al Segretario Letta per ottenere una deroga.

Sono, invece, completamente evaporate le speranze di una candidatura per gli altri consiglieri regionali del Partito Democratico, a cominciare dal Presidente della Commissione Bilancio Franco Picarone che aveva, nei mesi scorsi, iniziato una lunga campagna di ascolto dei territori per farsi trovare pronto all’appuntamento elettorale. Stesso discorso per i sindaci, come ad esempio quello di Baronissi Gianfranco Valiante.