AZIONE CRESCE IN CAMPANIA: DA NAPOLI A SALERNO. PRONTA LA LISTA PER LE PROVINCIALI 2021

Il cellulare del Coordinatore Regionale di Azione Antonio D’Alessio continua a squillare e le chiamate arrivano da tutta la Regione Campania: nessuna meraviglia se si pensa che si andrà al voto, per le Comunali, su quattro comuni capoluogo su cinque. A Napoli e Caserta certamente ci sarà la lista di Azione, probabile a Salerno, da verificare su Benevento ma per le prossime elezioni provinciali il simbolo del partito movimento di Carlo Calenda sarà presente.

In Provincia di Salerno si parte dal voto “pesante” dei tre consiglieri comunali del capoluogo che rappresentano un importante patrimonio elettorale: nuove adesioni in arrivo dal Comune di Angri, da quello di Baronissi cosi’ come da quello di Pontecagnano Faiano dove potrebbe aderire un nome importante della politica picentina.

Dall'Agro potrebbe arrivare la adesione del consigliere comunale di Nocera Inferiore Giancarlo Trotta, tra l'altro responsabile organizzativo di Azione su tutto il territorio provinciale di Salerno.

E le novità non finiscono qui.