SALERNO. LA SVOLTA DEL SINDACO NAPOLI: PARCHI APERTI E DISCUSSIONE AMPIA IN CONSIGLIO COMUNALE

In poche ore i dogmi dell’ultima fase della gestione del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli sono, completamente, venuti meno: prima l’ordinanza per la riapertura al pubblico di alcuni Parchi Comunali, poi l’ok ad un ordine del giorno del consiglio comunale nel quale entrano due argomenti considerati tabù ovvero la delocalizzazione del terminal bus in Via Vinciprova e, soprattutto, i lavori per Piazza Alario. Cosa sarà accaduto in poche ore ? La pressione di alcune forze di maggioranza, forse, alla vigilia di un voto delicato come quello sul bilancio consuntivo, ha giocato un ruolo determinante anche se è necessario fare alcuni distinguo.

Per la vicenda del terminal bus in Via Vinciprova ci sarà una vera e propria mozione, ossia un voto dell’aula, che potrebbe anche modificare le decisioni della Giunta.

Per i lavori di Piazza Alario, invece, una semplice discussione, senza alcun voto e senza alcuna decisione vincolante.