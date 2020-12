SALERNO. CELANO (FORZA ITALIA): “IN CONSIGLIO COMUNALE ANCHE VICENDA PIAZZA ALARIO”

“Il giorno 30 si discuterà in Consiglio anche di Piazza Alario e di altra mozione, di cui sono firmatario, relativa allo spostamento del capolinea dei bus in via Vinciprova come da noi richiesto in Conferenza dei Capigruppo e sostenuto dalla maggiornza dei consiglieri presenti in rappresentanza dei Gruppi. “

Lo scrive il Consigliere Comunale di Forza Italia Roberto Celano.

Con soddisfazione prendiamo atto che a nulla è servito l’atteggiamento di chiusura di un’Amministrazione poco disponibile al confronto che aveva negato la discussione, sconfitta dalla voglia di democrazia e di partecipazione di gran parte degli eletti. Ringraziamo anche il Prefetto per il tempestivo intervento sull’amministrazione.