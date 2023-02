AZIONE IN PIAZZA PER LA CAMPAGNA DI TESSERAMENTO: FINE SETTIMANA TRA SALERNO E BATTIPAGLIA

Dopo il rinvio di due settimane fa, causa maltempo, in questo week end dirigenti ed iscritti di Azione, il partito di Carlo Calenda, torneranno in Piazza per promuovere la campagna di tesseramento 2023. L’appuntamento, in Provincia di Salerno, è per sabato 4 Febbraio a Salerno, nei pressi di Via Velia, con un gazebo informativo; domenica 5 Febbraio, invece, l’incontro con gli elettori ed i simpatizzanti di Azione sarà a Battipaglia. Azione, nella sola Provincia di Salerno, punta a raccogliere almeno 3.000 tesserati: un obiettivo che rientra nei target nazionali che il leader Carlo Calenda ha richiesto ai territori, anche sulla base del dato elettorale delle politiche dello scorso settembre. Alle Politiche 2022, in Provincia di Salerno, tra Camera e Senato Azione ha raccolto il 5,50% dei consensi, con punte di particolare interessi nei comuni piu’ importanti come Salerno, Battipaglia e Cava de’ Tirreni.

