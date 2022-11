AZIONE-ITALIA VIVA: PROVE DI UNITA’ SULLE PROVINCIALI 2022 DEL 20 NOVEMBRE

Dopo le Politiche del 25 Settembre, dopo la nascita dei Gruppi unici in Parlamento, adesso per Azione-Italia Viva arriva il primo banco di prova sull’unità. Ed è quello delle Elezioni Provinciali del prossimo 20 Novembre quando sindaci e consiglieri comunali della Provincia di Salerno saranno chiamati a scegliere tra il candidato voluto da Vincenzo De Luca (Franco Alfieri) e quello sostenuto dal centro destra (Sonia Alfano). Oggi, mercoledi’ 2 Novembre, ci dovrebbe essere una riunione congiunta tra le due segreterie provinciali, considerato che sui territori esistono ancora due partiti ben distinti: ci sarà Azione, rappresentata dal neo segretario provinciali Gigi Casciello, insieme ad Italia Viva, guidata, in Provincia di Salerno, dal Consigliere Regionale Tommaso Pellegrino.

Share on: WhatsApp