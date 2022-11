PROVINCIALI 2022. IL GRUPPO UNITI DI CORRADO MATERA SOSTIENE LA CANDIDATURA DI FRANCO ALFIERI

Uniti per la Provincia, l’invenzione politica del Consigliere Regionale Corrado Matera, nata in occasione delle ultime elezioni provinciali del Dicembre 2021, cresciuta con l’elezioni in Consiglio Provinciale di Gerardo Palladino e di Vincenzo Clemente, sosterrà, in maniera aperta, la candidatura alla Presidenza della Provincia di Salerno del Sindaco di Capaccio Franco Alfieri. Una scelta coerente con il percorso politico di Corrado Matera che, da sempre, all’interno di un soggetto moderato, si muove nell’ambito del centro sinistra della Regione Campania e della Provincia di Salerno.

