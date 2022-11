MONTORO. PER IL DOPO GIAQUINTO CI SONO CERRATO, TOLINO E CITRO. PER IL MOMENTO

Ore di tensione, telefoni infuocati, improvvisate riunioni tra i bar della città di Montoro. La notizia di una possibile candidatura alla carica di sindaco dell’attuale Consigliere Comunale Antonello Cerrato ha riacceso i carboni di un dibattito politico che, nel centro della Valle dell’Irno, si era sopito, anche per una precisa volontà dell’attuale sindaco Giaquinto di portare l’attuale maggioranza a pochi mesi dal voto con la scelta quasi obbligata di un suo secondo mandato. Adesso, invece, sono venute fuori le volontà di molti, ma anche una maggioranza che si tiene insieme senza che vi sia un chiaro disegno politico e programmatico da peseguire: ci potrebbe essere la candidatura di Cerrato, è vero, ma anche quella dell’ex Presidente del Consiglio Raffaele Citro, pronto ad essere sostenuto da un rinfrancato centro destra a trazione Fratelli d’Italia. Senza dimenticare che l’attuale Vice Sindaco Francesco Tolino, alle ultime comunali, fece un passo indietro per sostenere la candidatura di Giaquinto, con un tacito accordo per un passaggio di testimone alla successiva tornata elettorale,

Share on: WhatsApp