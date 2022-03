AZIONE SALERNO. PRIMA RIUNIONE DEL DIRETTIVO, D’ALESSIO: “UN PARTITO IN CRESCITA”

Terminata la stagione congressuale, Azione riprende la sua attività sui territori ed a Salerno lo fa con la prima riunione del Direttivo Provinciale, svoltasi alla presenza del Coordinatore Antonio D’Alessio.

“E’ stata una direzione provinciale molto partecipata dalla quale emerge che Azione è un partito in crescita.

L’obiettivo è quello di radicare Azione sul territorio provinciale individuando i riferimenti nei Comuni della Provincia.” Lo dichiara Antonio D’Alessio, al termine della riunione.

“Saremo certamente attivi in molte realtà locali nella prossima tornata elettorale amministrativa. C’è grande soddisfazione perché, nel valutare l’età media dei nuovi iscritti, si registra un significativo numero di adesioni di giovani. Azione è un partito che ha grande appeal tra le giovani generazioni. Molto rilevante, in proporzione, anche il numero di donne che si avvicinano a quella che può costituire la vera “novità” del panorama politico.”