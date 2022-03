MONTECORVINO ROVELLA. MARTINO D’ONOFRIO: “PARTITA MACCHINA ACCOGLIENZA PROFUGHI UCRAINA”

Anche Montecorvino Rovella ha messo in moto la macchina dell’accoglienza per i profughi provenienti dall’Ucraina: nelle ultime ore 8 minori sono stati accolti dalla Comunità dei Picentini, all’interno dei locali del Convento dei Frati di Santa Maria della Pace. “La nostra comunità è pronta a fare la sua parte” sottolinea il Sindaco Martino D’Onofrio “e grazie alla sensibilità di tanti cittadini, in poche ore, abbiamo raccolto quanto necessario per garantire una assistenza completa ai minori giunti a Montecorvino Rovella. Purtroppo per i nostri amici dell’Ucraina non si tratterà dell’unico arrivo perchè, come emerso nel corso dell’incontro con la Protezione Civile della Regione Campania, sono numerosi i minori e le donne che, nei prossimi giorni raggiungeranno la Provincia di Salerno ed il nostro Comune. Stiamo seguendo con grande attenzione l’evoluzione della crisi e soprattutto stiamo lavorando per individuare altre strutture che possano accogliere i profughi in fuga dalle zone di guerra. Sono certo che i miei concittadini sapranno sostenerci in questa delicata operazione umanitaria”

