BARONISSI. BAMBINI E COMUNE INSIEME PER L’INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO

Giornata dedicata all’ambiente e alla raccolta differenziata per gli studenti delle classi quinte della scuola San Francesco di Baronissi con la manifestazione di Legambiente “Puliamo il Mondo”. Il Parco del Ciliegio è stato “sommerso” di rifiuti ma prontamente ripulito dai bambini che hanno scoperto i segreti per una corretta raccolta dei materiali. “Il Comune di Baronissi aderisce sempre con grande entusiasmo alla campagna nazionale di Legambiente – ricorda il sindaco Gianfranco Valiante – un’iniziativa simbolica di grande valore educativo, di partecipazione attiva dei più giovani e di tutela del verde. L’amministrazione dimostra ancora una volta la sua sensibilità sui temi ambientali, mai come adesso urgente e necessaria”.

“Baronissi è città leader nella raccolta differenziata – ricorda l’assessore all’ambiente, Alfonso Farina – manifestazioni come “Puliamo il mondo” rappresentano eventi importanti per sensibilizzare le giovani generazioni all’importanza del rispetto dell’ambiente. Dobbiamo lasciare ai nostri ragazzi una città pulita, bella da vivere, accogliente. Compito di queste iniziative è proprio quello di sviluppare questa sensibilità, cercando di far capire che in un mondo più pulito si vive tutti meglio”. Ai bambini è stato fornito da Legambiente il kit per la pulizia, costituito da guanti per la raccolta, busta dell’immondizia, pettorina e cappellino.