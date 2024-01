BARONISSI, COMUNALI 2024. ANNA PETTA: “IN CAMPO CON UN CONSISTENTE GRUPPO DELLA MAGGIORANZA”

Anna Petta, Vice Sindaco del Comune di Baronissi, rompe gli indugi in vista delle Comunali della primavera del prossimo anno ed annuncia la sua candidatura alla carica di Sindaco del centro della Valle dell’Irno. Per la prima volta, dunque, nella storia, Baronissi avrà una candidatura in rosa per il ruolo di primo cittadino. A sostenere il nome di Anna Petta, come dalla stessa Vice Sindaco annunciato in una nota diffusa alla stampa, anche un consistente gruppo dell’attuale maggioranza di governo cittadino.

“Dopo consolidata militanza e preziosa esperienza amministrativa,” scrive Anna Petta, “con il sostegno di un consistente gruppo della maggioranza dell’Amministrazione Comunale di Baronissi – che mi auguro sempre più corposo – ho maturato la scelta di mettermi a servizio della mia Comunità per le prossime elezioni amministrative.

Vorrò guidare un progetto unitario, caratterizzato dalla collegialità, dalla condivisione e dalla gentilezza, aperto a tutte le forze politiche moderate e progressiste del territorio. L’obiettivo è realizzare un programma partecipato e condiviso con la cittadinanza attiva, con la società civile, con il mondo cattolico ed associativo, mettendo al centro il cittadino ed il territorio.”