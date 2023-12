BARONISSI, COMUNALI 2024. FDI ROMPE GLI INDUGI, VALIANTE CONVOCA LA SUA MAGGIORANZA

Fratelli d’Italia rompe gli indugi nella silenziosa campagna elettorale per le Comunali di Baronissi del prossimo anno ed annuncia la presentazione del suo candidato sindaco che sarà Tony Siniscalco. I vertici provinciali del partito di Giorgia Meloni irrompono nella scena politica del centro della Valle dell’Irno, completamente paralizzata dalla questione tutta interna alla maggioranza del Sindaco Valiante, giunto al limite del secondo mandato. Ed, intanto, proprio per la giornata di lunedi’ 4, quando FDI a Salerno presenterà la candidatura di Tony Siniscalco, a Baronissi il primo cittadino Valiante ha convocato una riunione della sua maggioranza per tentare una mediazione tra le due anime che, oggi, si contrappongono per la candidatura alla carica di Sindaco: quella dell’attuale Vice Sindaco Anna Petta, l’altra dell’assessore alle Politiche Sociali Marco Picarone.

Share on: WhatsApp