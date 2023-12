BARONISSI, COMUNALI 2024. VALIANTE NON TROVA L’UNITA’ TRA I SUOI, GALDI LANCIA TROTTA

Fumata nera, nella serata di ieri, dalla riunione di maggioranza, convocata dal Sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante, per trovare una soluzione unitaria all’interno dell’attuale gruppo di governo per individuare un nome sul quale convergere, per la prossima tornata elettorale. All’incontro, infatti, non ha partecipato l’attuale assessore alle Politiche Sociali Marco Picarone, dando un chiaro segnale di voler proseguire nel suo percorso di candidato a Sindaco. E, proprio nella giornata in cui Fratelli d’Italia ha presentato la candidatura di

Tony Siniscalco per le Comunali 2024 di Baronissi, anche il gruppo dell’ex candidato sindaco

Luca Galdi ha voluto dare un segnale della propria presenza, lasciando trapelare il nome di Nicola Trotta, come possibile candidato a sindaco, indicato da un gruppo, nonostante la proposta di candidatura proveniente dall’attuale consigliere comunale Serafino De Salvo. Prende forma, dunque, lo scenario politico per le prossime comunali 2024 di Baronissi con ben quattro candidati alla carica di Sindaco in campo: Anna Petta, Marco Picarone, Tony Siniscalco e Nicola Trotta,