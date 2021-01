BARONISSI. CONSEGNATA DAL SINDACO VALIANTE LA SCUOLA DI AIELLO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA

Rinasce la scuola di Aiello con spazi nuovi, più belli, più funzionali e soprattutto più sicuri. Il sindaco Gianfranco Valiante ha simbolicamente consegnato alla dirigente Paola Rosapepe la chiave dell’istituto scolastico “A. Sabatino” dove sono stati effettuati lavori di consolidamento strutturale delle fondazioni e dei solai.

L’edificio è stato adeguato sismicamente alle nuove normative e ha fatto spazio ad un vero gioiello di architettonica. Una scuola moderna e energeticamente autosufficiente con aule modulari per attività extra scolastiche e laboratori, ampie vetrate, nuovi pavimenti, infissi interni ed esterni, tapparelle automatiche, impianti idrici, termici ed elettrici completamente rinnovati. “Investire sulla sicurezza degli edifici scolastici – ha sottolineato Valiante – significa investire sul futuro dei nostri ragazzi e sulla loro formazione. Questa nuova scuola è il simbolo della ripartenza. Il 2021 inizia aprendo materialmente le porte di questa storica struttura completamente ristrutturata, auspicando un pronto rientro in presenza per i nostri ragazzi”.

Il 5 gennaio sarà consegnata alla città la nuova scuola di Baronissi centro mentre l’Epifania porterà l’inaugurazione del plesso di Antessano.