BARONISSI. COPPOLA NEGRI: “UN PRIMO SEGNALE E’ ARRIVATO PER HUB ALTA VELOCITA’ “

“Un primo risultato è arrivato a seguito delle mie dichiarazioni stampa di ieri in cui invitavo gli amministratori di Baronissi e i Comuni limitrofi a battersi affinché venga realizzata la stazione di fermata dell’Alta Velocità nel nostro Comune.

Una opportunità unica per lo sviluppo del nostro territorio.

Esprimo soddisfazione per le parole espresse questa mattina del Sindaco di Baronissi, il quale ha raccolto il mio invito a farsi portavoce di questa istanza, ma resta di fatto che nessuna risposta formale è pervenuta da parte sua alla mia segnalazione scritta. ”

Lo scrive la consigliera comunale Agnese Coppola Negri.

Io stessa sosterrò il Sindaco che ha il dovere di farsi valere nelle sedi opportune su questa questione perché credo che il benessere del mio territorio venga prima di ogni schieramento politico.

Mi fa molto piacere che abbia invitato 20 sindaci per un confronto sul tema giovedì prossimo, certo avrei gradito un coinvolgimento anche di noi che sediamo nei banchi dell’opposizione che pure siamo edotti e potremmo dare un contributo alla causa.”