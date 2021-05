GIALLA O ARANCIONE ? E’ L’ENNESIMO GIORNO DELLA VERITA’ PER LA REGIONE CAMPANIA

Come ogni venerdi’, da qualche mese a questa parte, tutti i cittadini campani, soprattutto i titolari di bar, ristoranti ed altre attività commerciali, stanno con il fiato sospeso in attesa della decisione del Ministero della Sanità che, nella giornata di oggi, emetterà le consuete ordinanze che fissano il colore dei territori regionali. La Campania resterà gialla, come tutti si augurano, o sarà costretta a trascorrere una settimana in arancione ? Le cifre, soprattutto quelle degli ultimi giorni, sembrano dare maggiori possibilità di una permanenza nella fascia gialla ma i numeri che si sono alternati qualche preoccupazione la creano. Nel pomeriggio si saprà tutto, anche se il Governo pare indirizzato verso una linea piu’ morbida nel giudizio sui colori delle Regioni.

