IL GOVERNO DEI MIGLIORI RICORRE ALLA FIDUCIA PER APPROVARE IL DL SOSTEGNI

Sarà anche la maggioranza piu’ vasta che un Governo in Italia abbia mai conosciuto, ma quanto alla compattezza politica ci sono molti dubbi: ed ecco allora che il Governo Draghi, al Senato, ricorre al voto di fiducia per l’approvazione del Decreto Sostegni 1 perchè ogni partito di maggioranza ha presentato una serie di emendamenti che andrebbero a minare le fondamenta dello stesso provvedimento. Draghi ricorre alla fiducia ? Si e, c’è da scommetterci, lo dovrà fare con sempre maggiore frequenza nei prossimi mesi perchè oramai all’interno della maggioranza ogni partito si muove per proprio conto, nella speranza di vedere approvato qualche emendamento da dare in pasto al proprio elettorato. E cosa accadrà quando scatterà il semestre bianco ? Le previsioni danno mare mosso e tempesta all’interno delle Aule del Parlamento.

