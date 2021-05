SONDAGGIO SUPERMEDIA AGI: LEGA E FDI DIVISI DA SOLI 3 PUNTI, RISALE IL PD, TONFO M5S

Fratelli d’Italia, in maniera inesorabile, continua la sua ascesa nei sondaggi settimanali sulle intenzioni di voto degli italiani: il sondaggio Supermedia Agi, pur confermando ma in decrescita, la Lega al primo posto, registra un balzo in avanti per FDI ed anche per il Partito Democratico. Ecco tutti i dati dei partiti.

Lega 21,8 (-0,4)

PD 19,4 (+0,6)

FDI 18,4 (+0,5)

M5S 16,4 (-0,5)

Forza Italia 7,6 (=)

Azione 3,2 (+0,1)

Italia Viva 2,4 (-0,3)

Sinistra Italiana 2,4 (+0,3)

Verdi 1,7 (-0,1)

Art.1-MDP 1,4 (+0,1)

+Europa 1,4 (+0,2)