CAVA DE’ TIRRENI. FRATELLI D’ITALIA PUNTA SULLA MOBILITA’ SOSTENIBILE: ECCO LE PROPOSTE

“Il tema ambiente risulta uno dei punti di svolta del III millennio. Anche i cittadini cavesi, come dimostra il forte aumento nell’acquisto di auto elettriche e ibride, stanno acquisendo consapevolezza di ciò. A questo, però, non corrispondono adeguate iniziative volte ad incentivare comportamenti responsabili da parte dei cittadini. Per questo è necessario che l’Amministrazione comunale non perda altro tempo e dedichi più attenzione a questi temi”.

Lo dichiara, in una nota, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Italo Cirielli che, dopo un attento lavoro svolto insieme all’ingegnere Michele Picariello (responsabile del dipartimento “Innovazione e Smart City”), annuncia: “In occasione del Consiglio Comunale presenteremo come Fratelli d’Italia delle proposte concrete. Tra queste: l’incremento delle postazioni di ricarica di veicoli elettrici diffuse su tutto il territorio cittadino; la gratuità della sosta lungo strada e nelle aree delimitate da strisce blu.” Continua il consigliere Cirielli “In più, vista la totale assenza, proporremo l’installazione di rastrelliere per bici in prossimità dei principali luoghi di interesse e uffici pubblici; la creazione di un fondo di incentivo per le attività private (supermercati, negozi, et simila) che decideranno di installare rastrelliere a servizio dei propri clienti. Si tratta di una serie di idee che auspichiamo vengano tenute in considerazione dalla maggioranza nell’interesse esclusivo dei cavesi, che vogliono una città moderna e soprattutto meno inquinata” conclude Cirielli.