BARONISSI. IL COMUNE CHIUDE QUASI TUTTI GLI UFFICI PER I CONTAGI DA COVID

Il provvedimento, che si è reso necessario per alcuni contagi al covid accertati nella tarda mattinata di ieri, consentirà al personale che potrebbe aver avuto contatto con le persone contagiate di sottoporsi ad ulteriori accertamenti (tampone molecolare).

Il personale degli uffici interessati alla chiusura opererà in smart working ad eccezione dei capisettore che potranno accedere al loro posto di lavoro, in presenza, per urgenze.