ROSARIA CHECHILE: “PROVINCIALI, PER IL PD NECESSARIO UN CAMBIO DI PASSO”

“Le elezioni provinciali confermano la necessità di un cambio di passo nella dirigenza del Partito Democratico. Al di là delle strumentali dichiarazioni di sudditanza di qualcuno degli eletti, degne nella peggiore Corea di Kim Jong-un. Il dato reale registra un PD in decrescita che perde un consigliere (passa da 6 a 5) e che non elegge nessuno a Salerno città mentre si ha una destra pericolosamente in crescita.”

Lo dichiara Rosaria Chechile.

“L’auspicio è che si apra realmente una discussione interna al PD sul territorio che sia franca, democratica e libera, che riconosca la pluralità delle sue componenti. I territori, attraverso il voto dei consiglieri e Sindaci, hanno dato un segnale forte, che è quello della necessità di un PD forte e coeso all’insegna della novità. È il momento della buona politica, unica chance per spendere nel modo corretto i fondi del PNRR e per la crescita di una classe dirigente capace di portare la provincia di Salerno, tra le più estese d’Italia, al ruolo di grandezza che le compete.”