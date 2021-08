BARONISSI. IL SALUTO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ALLA NUOTATRICE FEDERICA SENATORE

Visita in Comune questa mattina per la giovanissima nuotatrice Federica Senatore, prima italiana classificata e quinta migliore europea sulla distanza di 7,5 km in acque libere ai campionati Europei di Parigi per la categoria 2004/2005. Il sindaco Gianfranco Valiante ha donato alla giovane campionessa di Baronissi, un’opera ceramica realizzata dal maestro Enzo Bianco. Prossimo obiettivo, i campionati mondiali in Russia.

“Abbiamo salutato a Palazzo di Città Federica invitandola a proseguire nel suo impegno e augurandole sempre migliori risultati – ha sottolineato il sindaco Valiante – a cominciare dai prossimi campionati mondiali e, perché no, anche per le prossime Olimpiadi in rappresentanza del nuoto Italiano. Non abbiamo mancato di esprimere a Federica il ringraziamento e la fierezza della città di Baronissi per il suo eccellente risultato”. Presenti all’appuntamento il vicesindaco Anna Petta, l’assessore allo sport Marco Picarone, la consigliera comunale Angela De Divitiis.